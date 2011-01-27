Порушено справу щодо екс-керівника одного з ГУ КМДА

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у місті Києві викрили колишнього керівника одного з Головних управлінь КМДА, який завдав збитків громаді столиці на суму 4 млн. 674 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що зловмисник, перебуваючи на посаді, протягом 2006-2007 років, діючи умисно, організував дарування частини акцій трьох закритих акціонерних товариств, що належать ВАТ, на користь третьої особи. Решту акцій вказаних ЗАТ він обміняв на неліквідні папери фіктивного підприємства.

За зібраними матеріалами відносно чиновника Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство триває.