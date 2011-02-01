Прокуратура через суд вимагає скасування рішень Київради

Прокуратура столиці через суд вимагає скасування рішень Київради про будівництво на вулиці Прорізній та в урочищі Горбачиха.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, прокуратура Києва проаналізувала стан розгляду Київською міською радою протестів прокуратури на рішення із земельних питань і встановила, що значна кількість протестів в порушення діючого законодавства довгий час не розглядається, деякі необґрунтовано не задовольняються.

У зв’язку з цим прокуратурою міста вжито заходи представницького характеру щодо судового оскарження таких рішень.

“Зокрема, до суду заявлено 72 позови, з яких вже у січні 2011 року - 35, про скасування незаконних рішень щодо відведення під забудову території скверу на вулиці Прорізній в Шевченківському районі та ділянки в урочищі Горбачиха в Дніпровському районі міста Києва”, - інформує столична прокуратура.