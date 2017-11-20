Російський школяр став об'єктом розслідування спецслужб після слів про солдатів вермахту
18:30, 20 листопада 2017Русский міръ
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Хлопчик розповів про долю німецького солдата, який загинув у радянському полоні. І висловив думку, що не всі німці хотіли воювати. Вдома на хлопця накинулися з критикою.
Хлопчик розповів про долю німецького солдата, який загинув у радянському полоні / скріншот
Російський школяр став об'єктом розслідування спецслужб через промову в парламенті Німеччини. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В Бундестаг Микола Десятниченко приїхав на зустріч з нагоди дня пам'яті жертв воєн. Він розповів про долю німецького солдата, який загинув у радянському полоні. І висловив думку, що не всі німці хотіли воювати.
Вдома на хлопця накинулися з критикою. Місцевий депутат звернулась в прокуратуру, а блогер, який звернув увагу на українську прізвище юного історика, звинуватив його в реабілітації нацистських злочинців і зажадав втручання ФСБ.
Як повідомляв УНІАН, в Росії не знайшли місця студентам на час проведення ЧС-2018 з футболу.
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