Масове виселення: в Росії не знайшли місця студентам на час проведення ЧС-2018 з футболу

Міністерство освіти і науки Росії та оргкомітет «Росія-2018» з підготовки та проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 FIFA рекомендували найбільшим університетам ряду міст-учасників чемпіонату виселити студентів з гуртожитків до початку заходу, повідомляє газета «Коммерсантъ».

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Уточнюється, що керівники найбільших вишів в Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Самарі, Саранську отримали рекомендацію виселити студентів з гуртожитків до початку Чемпіонату світу для того, щоб їх місця зайняли співробітники Росгвардії і поліції.

За даними газети, керівництво вишів вже почало змінювати навчальні програми і розклад іспитів, щоб студенти встигли виїхати до початку чемпіонату.

У Міносвіти РФ зазначили, що «низка освітніх організацій укладають контракти з територіальними органами МВС на розміщення співробітників» «за рахунок коштів територіальних органів МВС».