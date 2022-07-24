Вода зносить навіть автівки, затоплюючи житлові квартали міста.

У курортному Сочі (РФ) стався погодний апокаліпсис. Через дощі вулиці міста стали більше схожими на канали. Вода зносить усе на своєму шляху.

Відео з місця подій публікують місцеві Telegram-канали.

Повінь у місті досить закономірна, адже місцева влада активно розпродує за величезні суми водовідвідні ділянки, на яких заборонене будівництво. Під час підготовки міста до Олімпіади на такі "дрібниці" зовсім не зважали, будувавши нові готелі та ресторани.

Крім того, у Сочі вкрай запущена ситуація зі зливними системами. Після рясних дощів вулиці міста перетворюються на канали.

На кадрах з місця подій видно, що вода біжить із шаленою швидкістю, зносивши навіть автівки, затоплюючи житлові квартали міста.

Як повідомляв УНІАН, раніше моторошна негода господарювала в Москві. В результаті урагану одна людина загинула, а ще 10 госпіталізовані з травмами.

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