У російському місті Артемі Приморського краю поліцейські затримали зловмисника, який викрав в зоомагазині папуг та гроші з каси.
Читайте також"Сидів та рукою щось смикав": ще одна росіянка стала жертвою таксиста-збоченцяПро це повідомляє управління МВС.
28-річний хлопець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив купити "добавку", а оскільки грошей у нього не виявилося, він зважився на грабіж. Він увірвався в зоомагазин і, погрожуючи ножем, зажадав віддати йому виручку. Крім того, він забрав клітку з хвилястими папугами, яких, як він сам пізніше зізнався, вирішив подарувати своїй дівчині.
Як пише Telegram-канал LifeShot, хлопець витягнув з каси 700 рублів, які йому були дуже потрібні "для продовження веселощів". А загальний збиток від "нападу Ромео" оцінили в шість тисяч рублів.
Поліція порушила кримінальну справу за статтею "Розбій". Підозрюваний на час слідства поміщений під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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