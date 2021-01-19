Тепер він може сісти у в'язницю на 10 років.

У російському місті Артемі Приморського краю поліцейські затримали зловмисника, який викрав в зоомагазині папуг та гроші з каси.

Читайте також"Сидів та рукою щось смикав": ще одна росіянка стала жертвою таксиста-збоченцяПро це повідомляє управління МВС.

28-річний хлопець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив купити "добавку", а оскільки грошей у нього не виявилося, він зважився на грабіж. Він увірвався в зоомагазин і, погрожуючи ножем, зажадав віддати йому виручку. Крім того, він забрав клітку з хвилястими папугами, яких, як він сам пізніше зізнався, вирішив подарувати своїй дівчині.

Як пише Telegram-канал LifeShot, хлопець витягнув з каси 700 рублів, які йому були дуже потрібні "для продовження веселощів". А загальний збиток від "нападу Ромео" оцінили в шість тисяч рублів.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "Розбій". Підозрюваний на час слідства поміщений під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц