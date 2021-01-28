До окупованого Донецьку прибули російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян для участі у форумі "Русский Донбасс".

Міністерство закордонних справ (МЗС) України ініціює заборону в'їзду в Україну російському пропагандисту і ведучому програми "Міжнародна пилорама" на телеканалі НТВ Тиграну Кеосаяну.

Читайте такожНе гребують навіть порносайтами: кремлівських пропагандистів RT спіймали на накрутці переглядів (відео)Про це прес-секретар МЗС Олег Ніколенко повідомив у Twitter у відповідь на прибуття до окупованого Донецьку російських пропагандистів Кеосаяна, Маргарити Симоньян і Романа Бабаяна для участі у форумі "Русский Донбасс".

"Російські пропагандисти прибули в Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку з діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні", - заявив речник.

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагантистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.

В ході форуму організатори планують прийняти резолюції за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас».

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Автор: Віталій Саєнко