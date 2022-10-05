При цьому він назвав Україну єдиною країною, де ідеї неонацизму звели на національний рівень.

Російський диктатор Володимир Путін назвав Україну країною, де ідеї неонацизму звели на національний рівень, і заявив, що поважає український народ і культуру.

Такі заяву прозвучали на зустрічі президента РФ з лауреатами та фіналістами всеросійського конкурсу "Вчитель року".

Путін у своїй промові підтримав міф російської пропаганди про "нацистів в Україні".

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Він заявив, що ідеї неонацизму є скрізь, але жодна країна крім України не звеличує його і не зводить його на національний рівень. При цьому Росія, сказав він, з повагою ставиться до українського народу.

"Ми завжди, і незважаючи на трагедію сьогоднішніх днів, з величезною повагою ставимося до українського народу і до української культури, до української мови, літератури і так далі. Ми ніколи не допускали нічого такого, що на Україні допускається щодо російської культури і російської мови. Ми зі свого боку будемо йти іншим шляхом: з повагою будемо ставитися до всього українського", – цинічно заявив очільник Кремля.

Продовжуючи, він назвав території України "нашими (російськими) історичними територіями". Російський президент також традиційно звинуватив Україну і країни Заходу в "спробах підправити історію" і "звеличенні тих, хто співпрацював з Гітлером".

Звернувся Путін і до теми фейкових референдумів, які росіяни влаштували на тимчасово окупованих територіях 4 областей України.

Нічим не підкріплені і не визнані абсолютною більшістю країн світу результати голосування, яке проходило в умовах фальсифікації, примусу, залякування населення окупованих територій України, він назвав такими, що "дещо навіть не тільки порадували, а й здивували".

Він також розкидався брехливими обіцянками щодо допомоги у відновленні знищених російськими атаками міст України, які РФ "приєднала".

Геноцид українців: що варто знати

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни скоювали в Україні численні військові злочини. Зокрема, це масові звірства і вбивства, зґвалтування, депортація дітей і дорослих, знищення об'єктів інфраструктури.

Масові звірства окупанти здійснювали, зокрема, в Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі (Київська область). Свідчення військових злочинів, зокрема, масових вбивств і тортур щодо мирного населення були виявлені зрештою і на деокупованих територіях Харківської області (Ізюм, Куп'янськ).

14 квітня Верховна Рада України визнала дії, вчинені РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно направила проти Російської Федерації позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. У позові Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Україна хоче домогтися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини. 1 липня Україна подала до Міжнародного Суду ООН в Гаазі меморандум по суті у справі про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців. У Росії було три місяці, щоб подати свої заперечення. Тепер Міжнародний суд ООН в Гаазі може почати розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначав, що притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна у справі про геноцид буде складно, оскільки жодного чинного лідера держави ніколи не переслідували за таким звинуваченням.

Спроба анексії 4 регіонів України Росією-що варто знати

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка – причина в успішному контрнаступі Збройних сил України.

З моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

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