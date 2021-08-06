У Західному районі Великого Новгорода помітили молоду мати, яка вигулювала під дощем маленьку дитину в підгузках.
Відео інциденту опублікували в групі "НП Великого Новгорода" в забороненій в Україні соцмережі Vkontakte.
На записі видно, що малюк в підгузках на четвереньках ходить по калюжі. За цим всім спостерігає його мати, яка стоїть під парасолькою у верхньому одязі.
Відеозаписом вже зацікавилася прокуратура Новгородської області.
"За наявності підстав негайно будуть вжиті вичерпні заходи прокурорського реагування. Ситуація перебуває на контролі в.о. прокурора області", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до відео користувачі писали: "Мама в куртці, а дитина гола, біля проїжджої частини! Врятуйте дитину, будь ласка! Осатанилися, нелюди!", "Матуся чекнулась, сама одяглася. Їй холодно! Потихеньку божеволіють!", "Добре, що повідець не наділа! Все частіше бачу, як собак в нарядах вигулюють".