На Київщині без світла залишається 30 тисяч родин: в ОВА заявили про складну ситуацію

У Київській області енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 370 тисяч родин. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію. Мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під’їзди до ліній електропередач, значно сповільнюють роботи. У багатьох місцях бригади змушені діставатися до пошкоджень у вкрай складних умовах - часто пішки, у мороз і сніг", - зазначив посадовець.

За його словами, над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження та роблять все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців Київщини.

"Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тис. родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Важкою залишається для Бориспільського та Броварського районів, де продовжують діяти екстрені відключення", - додав Калашник.

Крім того, на дорогах області теж триває постійна робота. Наразі для очищення та обробки доріг від снігу й ожеледиці на території Київщини залучено 381 одиницю спеціальної техніки.

"У Бориспільській та Броварській громадах додатково розміщено вагони незламності, розгорнуто намети ДСНС, активно людей підтримує соціально відповідальний бізнес - пункти незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети та отримати допомогу. Прошу з розумінням поставитися до роботи енергетиків. Після відновлення електропостачання важливо не перевантажувати мережі - у перші пів години утриматися від увімкнення потужних електроприладів і користуватися технікою поступово, щоб не спровокувати нові аварії", - зауважив голова Київської ОВА.

Як писав УНІАН, вночі на Запоріжжі та Дніпропетровщині був блекаут. Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що електропостачання в області відновлено.

Водночас у ДТЕК наголосили, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Своєю чергою у Міненерго 10 січня заявили, що електропостачання в Києві відновлено, а планові графіки повертаються.

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - розповів заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

