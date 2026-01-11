США готуються до скасування санкцій проти Венесуели, - Reuters

Бессент розповів, що представники МВФ та Світового банк вже зв'язалися з ним щодо питання Венесуели.

Сполучені Штати Америки можуть скасувати ще більше санкцій, запроваджених проти Венесуели, вже наступного тижня. Це дозволить полегшити продаж нафти.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив агентству Reuters. Крім того, наступного тижня він планує провести зустріч із керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку щодо відновлення співпраці з Венесуелою.

За словами американського міністра, для відновлення економіки країни можуть бути задіяні майже 5 мільярдів доларів заморожених грошових активів Венесуели в спеціальних правах запозичення МВФ.

Раніше він також заявив про скасування санкцій на продаж венесуельської нафти. Відомо, що міністерство фінансів вивчало зміни, які сприятимуть репатріації доходів від продажу нафти, що в основному зберігається на суднах, до Венесуели.

На запитання, коли можуть бути скасовані додаткові санкції проти Венесуели, Бессент відповів так: "Це може статися вже наступного тижня". При цьому міністр не уточнив, про які саме санкції йдеться.

Запроваджені Вашингтоном санкції забороняють міжнародним банкам та іншим кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без ліцензії. Проте ці установи вважають, що обмеження є перешкодою для реструктуризації боргу на суму 150 мільярдів доларів, яку вважають важливим для повернення приватного капіталу до країни.

Бессент розповів, що представники МВФ та Світового банк вже зв'язалися з ним щодо питання Венесуели. Він зазначив, що американський Мінфін "готовий конвертувати спеціальні права запозичення Венесуели в МВФ, що зберігаються у Фонді, в долари для використання у відновленні Венесуели", йдеться в матеріалі.

Венесуела наразі має близько 3,59 млрд СПЗ (Спеціальні права запозичення, – УНІАН), які за курсом п'ятниці коштують близько 4,9 млрд доларів. Проте наразі Каракас не має до них доступу.

Агентство нагадало, що МВФ не співпрацює з Венесуелою вже більше двох десятиліть. Востаннє фонд проводив офіційну оцінку економіки країни в 2004 році. А в 2007 році Венесуела виплатила свій останній кредит Світового банку.

За словами джерела, Світовий банк зараз перебуває "на початковому етапі вивчення можливостей надання допомоги Венесуелі".

Повернення бізнесу до Венесуели

Міністр фінансів США вважає, що невеликі приватні компанії швидко повернуться у нафтовий сектор Венесуели. Водночас великі нафтові компанії, зокрема Exxon Mobil, чиї активи у Венесуелі були двічі націоналізовані, поки не бажають цього робити.

"Я думаю, що це буде типовий розвиток подій, коли приватні компанії зможуть швидко діяти і дуже швидко увійдуть на ринок. Вони взагалі не говорили про фінансування. Chevron працює там вже давно і продовжуватиме працювати, тому я вважаю, що їхня зацікавленість значно зросте", – пояснив Бессент.

Він також висловив думку, що Експортно-імпортний банк США може відіграти певну роль у гарантуванні фінансування нафтового сектора Венесуели.

США і Венесуела: ви могли це пропустити

Не так давно США провели гучну операцію в Венесуелі, під час якої затримали диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину. Обох було доставлено на територію Штатів, де їм висунули звинувачення.

Протягом останніх днів Америка затримує танкери, які перевозять венесуельську нафту. У Пентагоні пообіцяли перехоплювати всі судна "тіньового флоту" з венесуельською нафтою. Зазначалося, що протягом 24 годин щонайменше сім нафтових танкерів "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення.

