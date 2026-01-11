На Буковині 'Рендж Ровер' намагався прорватися до Румунії: травмовано прикордонника

Загалом було затримано шістьох порушників, які перебували в авто, пошуки водія тривають.

На Буковині водій на позашляховику "Рендж Ровер" іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону, травмував одного з прикордонників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За словами прикордонників, водій позашляховика проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду.

"Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб - його покинули на околиці одного з населених пунктів.

"У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають", - йдеться в повідомленні.

Інциденти на кордоні

Як повідомляв УНІАН, у червні 2024 року на Закарпатті прикордонники зафіксували прорив українсько-угорського кордону вантажівкою з нібито військовими номерами, відомо про затримання 32 громадян України.

За інформацією пресслужби Мукачівського прикордонного загону, прикордонники за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю зафіксували рух вантажівки через поле в бік кордону. Група реагування, яка виїхала на місце події, виявила сліди автомобіля в бік Угорщини.

Надалі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України.

За даними пресслужби, окрім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до незаконного переміщення через кордон цих людей. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

Також у Мукачівському прикордонному загоні заявили, що автомобіль, на якому було здійснено прорив кордону, не належить військовим формуванням.

