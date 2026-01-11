Росія за тиждень випустила по Україні майже 2 тисячі дронів, бомб і ракет, - Зеленський

Президент зазначив, що росіяни спеціально чекали на морозну погоду.

За цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була навіть і балістика середньої дальності "Орєшнік". Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

При цьому він підкреслив, що удари були спрямовані по цілях, які не мають жодного військового сенсу, зокрема по об’єктах енергетики та житлових будинках.

"І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей", - наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по критичній інфраструктурі.

"Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 січня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях був блекаут. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Федоров також попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Київській області енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 370 тисяч родин.він зазначив, що погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію. Мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під’їзди до ліній електропередач, значно сповільнюють роботи. У багатьох місцях бригади змушені діставатися до пошкоджень у вкрай складних умовах - часто пішки, у мороз і сніг.

Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тисяч родин у населених пунктах Київської області.

