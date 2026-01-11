Канада побоюється, що може стати наступною 'ціллю' у списку Трампа, - Bloomberg

Трамп не раз називав сусідню державу "51-м штатом".

Канада побоюється, що може стати наступною "мішенню" президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після гучної операції у Венесуелі та нещодавніх погроз щодо Гренландії. Про це пише Bloomberg.

Деякі експерти не виключають сценарій "військового примусу" з боку США. При цьому експерт з глобальної безпеки Томас Гомер-Діксон підкреслив, що будь-яка спроба тиску з боку Вашингтона повинна стати для нього "надзвичайно дорогою".

Колишній радник канадського уряду з питань безпеки і кордонів Веслі Уорк називає дії Трампа щодо Венесуели і Гренландії "останніми сигналами тривоги для Канади, які підкреслюють реальність того, що Сполучені Штати більше не є тією країною, якою були раніше".

"Я думаю, що багатьом чиновникам в Оттаві просто важко повірити, що ми перебуваємо в такій ситуації, незалежно від того, які є докази", – вважає він.

Більшість аналітиків сумніваються, що армія США почне військове вторгнення в Канаду. Однак Трамп може вдатися до нанесення шкоди канадській економіці, "щоб задовольнити забаганки президента". Відзначається, що дії Трампа у Венесуелі показали його готовність до авантюрних кроків заради домінування в Західній півкулі.

Видання підкреслює, що Збройні сили Канади не готові до більш ворожого світу. Їхні регулярні та основні резервні сили налічують менше 100 000 осіб.

Відомо, що уряд Канади планує збільшити чисельність армії та інвестувати в озброєння, однак ці заходи дадуть ефект лише з часом.

Є й економічні ризики. Близько 70% всього канадського експорту йде в США. І загроза скасування пільг в рамках USMCA (угода про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою) або введення нових мит адміністрацією Трампа можуть вдарити по країні вкрай болісно. Для зниження залежності від США Канада намагається диверсифікувати свою торгівлю, націлившись, зокрема, на Азію.

Але доцент Карлтонського університету Філіп Лагассе вважає, що чим більше поступок Канада робить заради збереження доступу до американського ринку, тим вищий ризик поступової втрати реального суверенітету, навіть якщо формально він залишається недоторканним.

Територіальні амбіції Трампа

Президент США не раз називав Канаду "51-м штатом", стверджуючи, що країна повинна приєднатися до його держави. Він також вводив великі мита на канадський експорт, що переросло в своєрідну торговельну війну між країнами.

У квітні 2025 року глава МЗС Канади Мелані Жолі сказала, що введенням мит Трамп продемонстрував зневагу до головних торговельних партнерів і назавжди зіпсував відносини з ними.

Претензії Трамп має і до Гренландії, яка офіційно є частиною Королівства Данія. Лідери п'яти політичних партій у парламенті острова виступили єдиним фронтом і дали різку відповідь на територіальні претензії Дональда Трампа. Вони закликали лідера США залишити острів у спокої.

Сам же Трамп стверджує, що якщо США не отримають Гренландію, її захоплять Китай або Росія.

"Я поки не говорю про гроші за Гренландію. Можливо, я про це скажу. Але прямо зараз ми збираємося щось зробити з Гренландією – подобається їм це чи ні. Якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай візьмуть Гренландію під контроль, а нам не потрібні вони в якості сусіда", – заявив американський лідер.

