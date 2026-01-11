В Україні понад 60 потягів затримуються через негоду: перелік маршрутів

Також роботі залізниці заважають ворожі обстріли, кажуть в пресслужбі перевізника.

Несприятливі погодні умови, ворожі обстріли та затримки на кордоні призвели до порушення графіку понад 60 поїздів в Україні. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що затримки зачепили як внутрішні рейси, так і міжнародні, які змушені змінювати ще й маршрути. Зокрема порушено графіки наступних потягів:

Nº743/744 Дарниця – Славсько – Дарниця,

Nº119/120 Дніпро – Хелм – Дніпро,

Nº63/64-112/111 Харків, Ізюм – Пшемисль – Харків, Ізюм,

Nº745/746 Дарниця – Львів – Дарниця,

Nº9/10 Київ – Будапешт – Київ,

Nº749/750 Київ – Ужгород – Київ,

Nº107/108 Київ – Солотвино – Київ,

Nº178 Івано-Франківськ – Київ,

Nº292/291 Київ – Львів – Київ,

Nº52/30 Пшемисль – Київ – Перемишль,

Nº20-67/19 Варшава, Хелм – Київ – Варшава, Хелм,

Nº742/741 Львів – Київ,

Nº15/16 Харків – Ворохта – Харків,

Nº98/97 Ковель – Київ – Ковель,

Nº44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ – Черкаси – Трускавець, Івано-Франківськ,

Nº92/91 Львів – Київ – Львів,

Nº29/27 Ужгород, Чоп – Київ – Ужгород, Чоп,

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці – Київ – Івано-Франківськ, Чернівці,

№114 Ужгород – Харків.

В Укрзалізниці зауважили, що були змушеніі змінити маршрути поїздів, щоб швидше повернути їх до звичного графіку, доки залізничники усувають пошкодження після обстрілів на певних ділянках.

Як писав УНІАН, на залізничному пункті пропуску "Ягодин" українські прикордонники виявили у поїзді Дніпро–Хелм близько 150 блоків контрабандних сигарет, які провідник намагався незаконно переправити до Польщі.

Це призвело до дев’ятигодинної затримки потяга. Провідника та начальника поїзда зняли з рейсу, а понад 400 пасажирів застрягли на кордоні, частина з них запізнилася на пересадки у Хелмі. Через інцидент затрималися й інші поїзди.

