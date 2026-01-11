Влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України

Президент Словаччини поділився, що його країна також не братиме участі в гарантіях позики Україні з боку ЄС.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що вони погодилися щодо відмови від військової підтримки України. Про це повідомляє Aktuality.

Відзначається, що в суботу, 10 січня, Пеллегріні, Фіцо і Раші під час спільного обіду обговорили питання, що стосуються інтересів Словаччини на внутрішній і зовнішній арені. Пеллегріні зазначив, що вони "відкрито, конструктивно і прагматично" обговорили всі важливі питання.

Пеллегріні розповів журналістам, що Словаччина матиме свого представника на переговорах "коаліції рішучих". Проте він підкреслив, що Братислава не буде надалі військово підтримувати Україну, а також не буде відправляти своїх військових.

Більш того, президент Словаччини поділився, що його країна не братиме участі в гарантіях позики України з боку Європейського Союзу на 90 млрд євро.

У Словаччині заявили, що Україна ніколи не стане членом НАТО - що відомо

Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Він додав, що і вступ до ЄС країні теж буде складно забезпечити.

За словами Каліняка, Україна нібито "мала шанс" завершити війну ще у 2022 році, але не зробила цього.

