Трамп розглядає нові удари по Ірану, включно з атаками по цивільних об'єктах, - NYT

Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо ударів по Ірану.

Президенту США Дональду Трампу представили кілька варіантів нових військових ударів по Ірану. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що, згідно із запропонованими варіантами, цілями для американських ударів можуть стати невійськові об'єкти в Тегерані. Проте джерела не стали розкривати подробиці про те, що це за об'єкти.

Співрозмовники видання підкреслили, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо ударів по Ірану. Проте, вони запевнили, що президент США "серйозно розглядає можливість санкціонування" нового удару.

За словами високопоставленого військового чиновника, перед будь-яким потенційним ударом командувачу в регіоні знадобиться час, щоб зміцнити американські позиції і підготуватися до можливих відповідних атак з боку Ірану.

Трамп зробив провокаційну заяву про "свободу Ірану" - що відомо

Нагадаємо, що в Ірані тривають масштабні протести проти уряду країни. Невдоволення у жителів Ірану викликали, зокрема, девальвація національної валюти і загальне падіння рівня життя.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США "готові допомогти" народу Ірану в поваленні теократичної диктатури. За його словами, Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше.

