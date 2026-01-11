Киян просять не виходити в місто без нагальної потреби: яка причина

Зараз у столиці очищають від снігу дороги і тротуари та обробляють їх протиожеледними засобами.

Мешканців Києва 11 січня закликали без особливої потреби не пересуватися містом та за можливості не користуватися власними авто під час негоди, щоб уникнути заторів і прискорити роботу комунальних служб та щоб уникнути травматизму. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що зараз дороги і тротуари столиці розчищають 192 одиниці спецтехніки КК "Київавтодор", також їх обробляють протиожеледними засобами.

"Першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми. 304 працівники у складі 49 бригад із ручного прибирання очищають від снігу та обробляють зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи", - пояснили у КМДА.

Відео дня

Щодо прибудинкових територій, то, як зазначається, їх очищають та обробляють працівники комунальних керуючих компаній. У парках і скверах зараз задіяно 10 одиниць техніки та 296 працівників "Київзеленбуду".

"Закликаємо киян без особливої потреби не пересуватися містом, за можливості не користуватися власними авто під час негоди, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у столиці та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу", - звернулися в адміністрації.

Якщо ж залишитися вдома можливості немає, то там просять бути максимально уважними й дотримуватись порад, які допоможуть уникнути травматизму під час ожеледиці.

"У разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста", - попередили у відомстві.

Погода в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, згідно із прогнозом синоптикині Наталки Діденко в Україні у понеділок найбільші морози будуть на крайній півночі - вночі вони сягатимуть -18...-24 градусів. -18...-24. На південному заході буде -7...-12 градусів, у південній частині - -4...-6 градусів. Загалом по Україні найближчої ночі передбачається температура -12...-18 градусів.

Удень у північній частині очікується -7...-13 градусів, на решті території -3...-9 градусів, на півдні -2...-4 градуси. У більшості областей України буде без опадів, лише в західних областях пройде сніг.

Діднеко зазначила, що в Києві понеділок очікується дуже холодним: вночі буде -14...-18, вдень -10...-13 градусів, без опадів.

Вас також можуть зацікавити новини: