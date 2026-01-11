Росіян 'вичищають' з Куп'янська: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Росіяни не зможуть поновити доступ до міста в ті терміни, які їм потрібні.

Росіян "вичищають" з Куп’янська Харківської області і вони не зможуть поновити доступ до міста в придумані ними терміни. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Він зазначив, що раніше у Куп'янську було близько 80 російських військових, але щодня вони втрачають 3-5 осіб. За його словами, для остаточної зачистки ще потрібно небагато часу.

"Зачистка робиться обережно, з тим, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишається в місті, ані українських військових, які безпосередньо проводять цю зачистку. Але і особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення",- підкреслив Трегубов.

Він додав, що ворог намагається йти з півночі, але це не настільки успішна затія, як росіяни її спочатку уявляли. За його словами, неможливість росіян взяти Куп’янськ та особливо Куп’янськ-Вузловий не дає можливості Росії проводити далі наступ в тому напрямку.

Куп'янськ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в районі Купʼянська Харківської області російські окупаційні війська здійснюють активний тиск на східному березі річки Оскіл.

Трегубов зазначав, що ворог прагне вибити звідти Сили оборони України. За його словами, особливих успіхів ворог там не має.

Примітно, що в околицях самого Купʼянська річка Оскіл особливої ролі не відіграє, адже на обох берегах та в околицях міста перебувають українські оборонці.

При цьому зазначав, що на півночі росіяни активно перекидають сил, вони намагаються переправлятися, бо зараз є крига. За його словами, це інколи їм вдається.

