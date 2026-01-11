Протести в Ірані: влада жорстко застерегла США та Ізраїль від втручання

Кількість загиблих під час протестів зросла щонайменше до 116 осіб.

Протести в Ірані тривають вже два тижні, демонстранти заполонили вулиці Тегерана і другого за величиною міста країни Мешхеда, кількість загиблих перевищила сотню осіб. Тим часом влада країни застерегла США та Ізраїль від втручання в ситуацію, пригрозивши ударом у відповідь.

Як пише Independent, через відключення інтернету і телефонного зв'язку в Ірані оцінити масштаби демонстрацій з-за кордону досить складно. Однак, за останніми даними, кількість загиблих в ході протестів зросла до щонайменше 116 осіб, і 2600 осіб були затримані. За кордоном побоюються, що інформаційна блокада підштовхне прихильників жорсткої лінії в іранських службах безпеки до кривавих репресій.

Трамп висловив підтримку протестувальникам, заявивши про "свободу" Ірану і про те, що "США готові "допомогти". Тим часом спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Калібаф попередив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо США завдадуть удару по Ісламській Республіці.

Відео дня

"У разі нападу на Іран, як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази і кораблі в регіоні стануть нашими законними цілями", – сказав Калібаф. "Ми не вважаємо себе обмеженими реагуванням після нападу і будемо діяти на підставі будь-яких об'єктивних ознак загрози".

Він також високо оцінив дії поліції та Корпусу вартових ісламської революції за "тверду позицію" під час протестів.

"Народ Ірану повинен знати, що ми будемо діяти з ними найсуворішим чином і покараємо тих, хто буде заарештований", – сказав Калібаф.

Протести в Тегерані та Мешхеді

Відео, поширені з Ірану, імовірно показують демонстрантів, які зібралися в районі Пунак на півночі Тегерана. Там, судячи з усього, влада перекрила вулиці, протестувальники розмахували світловими мобільними телефонами.

"Протести в столиці в основному приймають форму розрізнених, короткочасних і мінливих зібрань, що є відповіддю на посилену присутність сил безпеки і посилений тиск на місцях", – повідомило інформаційне агентство правозахисників.

У той же час в Мешхеді, другому за величиною місті Ірану, на відеозаписах нібито зафіксовані протестувальники, які протистоять силам безпеки. У Мешхеді знаходиться мавзолей Імама Рези, найсвятіший в шиїтському ісламі, тому протести там мають велике значення для теократичного режиму країни.

Протести також, мабуть, пройшли в Кермані, за 800 кілометрів на південний схід від Тегерана.

У четвер іранська теократія відключила країну від інтернету і міжнародних телефонних дзвінків, хоча і дозволила деяким державним і напівдержавним ЗМІ публікувати матеріали. Катарська державна новинна мережа "Аль-Джазіра" вела прямі репортажі з Ірану, але, схоже, це було єдине велике закордонне ЗМІ, здатне працювати.

Реакція на ситуацію в Ірані

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що в адміністрації Трампа обговорили варіанти військової операції проти Ірану. Один з можливих обговорюваних варіантів - це широкомасштабний повітряний удар по ряду військових об'єктів Ірану.

Також у суботу під час телефонної розмови прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і держсекретар США Марко Рубіо обговорили можливість втручання США в Іран. ЗМІ пишуть, що Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності.

