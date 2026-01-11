У Києві без тепла понад тисяча будинків: Кличко сказав, коли покращиться ситуація

Ситуація з енергопостачанням у столиці найближчим часом залишатиметься дуже складною.

У Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, нагадавши, що після останньої масованої атаки РФ внаслідок пошкоджень інфраструктури міста без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

У більшість будинків подачу тепла відновили. Також повернули всім мешканцям водопостачання, з яким у деяких районах були перебої.

Водночас, зауважив Кличко, ситуація з енергопостачанням у столиці найближчим часом залишатиметься дуже складною.

"Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме", - написав мер.

У свою чергу у ДТЕК повідомили, що повернули світло 370 000 родин на Київщині - 280 тисяч після негоди, і 90 тисяч після обстрілів.

Наразі без світла через негоду залишаються близько 30 тисяч мешканців Броварського, Бучанського та Фастівського районів.

Також у Броварському та Бориспільському районах через пошкоджене обстрілами обладнання продовжують діяти екстрені відключення.

Ситуація зі світлом у Києві

10 січня за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовували екстрені відключення електроенергії. Згодом у Міненерго заявили, що ситуацію з електропостачанням у Києві й області вдалось стабілізувати.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що екстрені відключення вводились через проблему, яка була на одній з ланок енергосистеми.

У Києві сьогодні екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. В решті міста - діють стабілізаційні графіки.

