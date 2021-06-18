Чотиримісячний хлопчик був абсолютно один.

У Виборзькому районі Санкт-Петербурга у продуктовому супермаркеті на вулиці Єсеніна знайшли маленьку дитину.

Хлопчик, приблизно чотирьох місяців від народження, був один, повідомляє "Фонтанка". Його забрали до найближчого відділку поліції, а потім передали бригаді швидкої допомоги.

Згодом з'ясувалося, що в магазин дитину принесла її бабуся, яка працює там прибиральницею. Вона відволіклася і залишила малюка на самоті, щоб зайнятися миттям брудної підлоги.

Особу матері правоохоронці також встановили - нею виявилася 17-річна дівчина. Щодо бабусі склали протокол 5.35 КоАП РФ - невиконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків з утримання і виховання неповнолітніх. Матеріали передані до органів опіки.

В уповноваженого з прав дитини в Петербурзі Анни Мітяніної повідомили, що хлопчика відправили до дитячої міської лікарні. Лікарі оцінили його стан як задовільний.

Якщо не буде заперечень з боку органів опіки, дитину випишуть додому.

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Автор: Катерина Комолова