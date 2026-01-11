'Орієнтуємося на четвер': Свириденко розповіла про відновлення тепла та світла у Києві

По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни.

Для суттєвого покращення ситуації у Києві з подачею тепла та електроенергії потрібен час. Про це у Telegram написала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - орієнтуємося на четвер", - зазначила вона.

За словами Свириденко, протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. "Загалом зафіксовано 44 атаки. Основні удари ворог завдавав по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, включно з Києвом, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях", - написала Свириденко.

За її словами, по Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни.

"Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", - зазначила прем’єр-міністр України.

Вона додала, що особисто контролює хід відновлювальних робіт, бо є розуміння, що відсутність світла й тепла - важке випробування, особливо в мороз.

"Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні", - написала Свириденко.

Вона наголосила, що уряд працює цілодобово, щоб мінімізувати наслідки атак. Зокрема, надається і далі надаватиметься вся необхідна підтримка генеруючим компаніям – обладнанням, ресурсами, технікою, із залученням ДСНС – для якнайшвидшого відновлення.

За її словами, діє урядове рішення, за яким не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, що допомагає стабілізувати енергосистему. Відбувається нарощування імпорту електроенергії.

Свириденко зазначила, що зараз цілодобово працюють:

урядова гаряча лінія - 1545;

гаряча лінія "Струм" - 1549.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації, яку створив ворог, зберігати єдність і, за можливості, бути енергоощадними", - написала Свириденко.

РФ за тиждень випустила по Україні майже 2 тисячі дронів, бомб і ракет

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була навіть і балістика середньої дальності "Орєшнік".

При цьому він підкреслив, що удари були спрямовані по цілях, які не мають жодного військового сенсу, зокрема по об’єктах енергетики та житлових будинках.

За його словами, росіяни спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для українців. Зазначає, що це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей.

