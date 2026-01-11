У мережі показали неймовірно тонкий смартфон Xiaomi, який ніколи не вийде

Пристрій скасували на тлі невдалих продажів iPhone Air.

У мережу потрапило відео з надтонким телефоном Xiaomi 17 Air, який мав стати відповіддю китайської компанії на тренд ультратонких пристроїв (на кшталт iPhone Air або Galaxy S25 Edge). На відео показано прототип нині скасованого смартфона.

Інсайдер Ice Universe розповів, що Xiaomi 17 Air має товщину корпусу в 5,5 мм (на 0,1 мм тонше, ніж iPhone Air), при цьому пристрій отримав дві камери замість однієї, що виділяло б його на тлі Apple. Діагональ екрана мала скласти 6,59 дюйма.

Передбачалося, що Xiaomi 17 Air оснастять кремній-вуглецевою батареєю, як і інші китайські флагмани, з акцентом на більш високу автономність. Проте, проект так і не дійшов до стадії масового виробництва, а сам виробник вирішив зосередитися на інших напрямках розвитку своєї флагманської лінійки.

Джерела відзначають, що провал iPhone Air змусив більшу частину брендів відмовитися від випуску своїх ультратонких моделей. Основна складність для китайських виробників полягає в проєктуванні смартфонів тонших за 6 міліметрів. Такі габарити обмежують компонування внутрішніх елементів, через що неминуче страждають і камери, і акумулятор.

Нагадаємо, досягнення корпусу 5,6 мм в iPhone Air вимагало цілий ряд компромісів. Девайс отримав батарею меншої ємності і всього одну основну камеру, але коштував всього на 100 доларів дешевше 17 Pro.

Раніше з'явилася інформація, що компанія Apple все ще збирається випускати iPhone Air 2, незважаючи на провальні продажі першого смартфона. Своєю чергою Samsung скасувала вихід тонкого Galaxy S26 Edge, зробивши вибір на користь S26 Plus.

