Ворог вперше застосував проти України ударний БпЛА 'Гєрань-5': у ГУР розкрили деталі

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Гєрань-5", заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, безпілотник має довжину близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Гєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість його ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, зазначають у ГУР, противник використав 12-канальну систему супутникової навігації "Комєта", трекер на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів. Також встановлено використання реактивного двигуна Telefly - такого, як ворог застосовує на БпЛА "Гєрань-3", однак з більшою тягою.

Маса бойової частини "Гєрань-5"становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

"Як і у випадку з попередніми "Гєранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar", - констатують у розвідці.

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Гєрань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25. Мета ворога - збільшення дальності та здешевлення використання. Крім того, фахівці ГУР дізналися, що в РФ розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

У ГУР додають, що українські фахівці вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено на порталі War&Sanctions.

