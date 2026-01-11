Вночі на Запоріжжі та Дніпропетровщині був блекаут: що зараз зі світлом

На Дніпропетровщині, в частині Києва та Київської області діють екстрені відключення світла.

Вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях був блекаут, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики", - повідомив він.

Федоров також попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.

Вже о 4.30 Федоров повідомив, що електропостачання в області відновлено. Він зазначив, що насамперед подано живлення на обʼєкти критичної інфраструктури. Водночас у Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває.

При цьому зранку у ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Що зі світлом в Києві

У Києві сьогодні екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. В решті міста - діють стабілізаційні графіки.

"Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій", - йдеться у повідомленні.

Також введені відключення у Київській області - в Бориспільському та частині Броварського району.

Ситуація зі світлом - останні новини

10 січня за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовували екстрені відключення електроенергії. Згодом у Міненерго заявили, що ситуацію з електропостачанням у Києві й області вдалось стабілізувати.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що екстрені відключення вводились через проблему, яка була на одній з ланок енергосистеми.

