Потяг Дніпро-Холм 'застряг' на кордоні на 9 годин: у чому причина

У персоналу потяга прикордонники знайшли близько 150 блоків сигарет у вентиляції вагона.

У залізничному пункті пропуску "Ягодин" українські прикордонники виявили у потягу Дніпро-Холм партію цигарок, які провідник незаконно намагався переправити пасажирським потягом до Польщі. Про це повідомило видання ZAXID.NET. Зазначається, що через це понад 400 пасажирів змушені були дев’ять годин очікувати на кордоні, частина з них запізнилась на свої потяги у Холмі.

Видання розповіло, що про інцидент стало відомо у суботу ввечері 10 січня через допис Ані Пономаренко, яка їхала у потязі Дніпро-Холм. "У поїзді 119 Дніпро-Холм у персоналу поїзда знайдено приблизно 150 блоків цигарок, через що потяг затримано на кордоні. Останній потяг з Хелму о 18:28 до Варшави", – написала дівчина.

Вона розповіла ZAXID.NET, що в сусідньому купе, в якому вона їхала, прикордонники знайшли у вентиляції контрабандні сигарети. Через це провідника та начальника поїзда зняли з потягу. Понад 7 вагонів із пасажирами застрягли на кордоні. У прикордонній службі пасажирам повідомили, що тривають слідчі дії.

За словами дівчини, поїзд 9 годин стояв на кордоні. Пасажири намагалися сконтактуватися з гарячою лінією та у соціальних мережах із "Укрзалізницею", проте відповіді ніхто не надав.

Через затримку у Холмі на вокзалі чекали поїзд понад 50 людей, окрім того, інші потяги, які курсують до Польщі, також затримувалися через це. При цьому, оскільки залізничний вокзал Холма зачинений на реконструкцію, то пасажири змушені були чекати на поїзди на вулиці або в невеличкому вагончику поруч.

Раніше повідомлялось, що УЗ тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 січня. Це пояснили необхідністю перегляду розкладу руху.

7 січня стало відомо, що УЗ запустила пілотний проєкт підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. В тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів сполученням Київ-Рахів.

