Бої доходять до середмістя: у ЗСУ розповіли, що відбувається у Гуляйполі

Також противник проводить інфільтраційні дії дном колишнього Каховського водосховища.

У місті Гуляйполе Запорізької області тривають бої між ЗСУ та російськими окупантами, деякі з них доходять до середмістя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку ситуація непроста, за минулу добу там було 23 боєзіткнення. Як зазначив військовий, ворог намагається проводити штурми малими групами, а також проводить тактику інфільтрації – противник намагається зайти у глибину оборони ЗСУ, щоб захопити певні позиції та об’єкти.

"14 боєзіткнень було безпосередньо у Гуляйполі, ще декілька біля населених пунктів, які розташовані з півночі і півдня Гуляйполя… Гуляйполе зараз - це велика сіра зона. Там тривають бої", - додав речник.

Відео дня

Росіяни, зазначив Волошин, атакують українські позиції на околицях - північ, південь, захід.

"У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові і штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація - він не може завести групи закріплення на східну околицю, на північну околицю. Його штурмові групи заходять в місто, доходять до середмістя. Там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень", - розповів Волошин.

За його словами, групи українських бійців просунулися на певні відстані, але не утримують позиції, бо "там дуже важко закріпитися".

За даними української розвідки, противник отримав завдання інфільтруватися в Приморське. Також, як додав речник, час від часу ворог проводить інфільтраційні дії дном колишнього Каховського водосховища і намагається вийти біля Малокатеринівки.

"Проте ми знищуємо такі групи. Зафіксовано декілька таких спроб - близько двох тижнів тому була перша така спроба… Ми чудово розуміємо, що ворог таким чином намагається підійти ближче до Запоріжжя, в першу чергу. А також захопити напрямок штурмів на Степногірськ, адже там панівні висоти", - пояснив військовий.

Він уточнив, що ворог хоче захопити там плацдарм, де можна розмістити певне далекобійне озброєння, щоб завдавати удари по околицях Запоріжжя. Також це дасть змогу окупантам контролювати логістичні шляхи, що йдуть з Запоріжжя на схід – до Гуляйполя та Оріхова.

Гуляйполе - останні новини

Як писав УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що за підсумками 2025 року Гуляйпільській напрямок виявився для ЗСУ найпровальнішим. Тільки на цій ділянці лише за листопад противник захопив понад 200 кв. км.

Мета противника, за словами Коваленка, не просто окупація Гуляйполя – поряд розташовані залізничні вузли. Якщо росіянам вдасться здійснити задумане, то вони зможуть на території від Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя створити плацдарм, де буде забезпечена логістика для 8-10 загальновійськових армій, яких вистачить для потенційного наступу на Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: