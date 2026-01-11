Вітав друзів з одруженням: поліція 'вичислила' чоловіка, який запускав салют в Буковелі

Зазначається, що це був іноземець.

Чоловік, який запустив салют в Буковелі (Івано-Франківська область), виявився іноземцем, який таким чином намагався привітати своїх друзів з одруженням. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Зазначається, що поліцейським знадобилося близько години, щоб встановити та розшукати чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу.

В повідомленні сказано, що 10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця, де розташований курорт Буковель.

Відео дня

"Працівники Управління патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець, 1984 року народження", - зазначають в поліції.

Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок.

В поліції повідомляють, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці наголошують, що, відповідно до чинного законодавства, на період дії правового режиму воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів та феєрверків, заборонено.

Чи підтримують Українці дозвіл на запуск салютів після закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, понад 60% українців вважають, що після закінчення воєнного стану влада має дозволити використання феєрверків і салютів. Такі результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому на забороні використання феєрверків і салютів назавжди наполягає лише 21% громадян. Решта 18% має невизначене ставлення щодо питання заборони використання феєрверків та салютів.

Вас також можуть зацікавити новини: