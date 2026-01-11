У Європі замислилися, чи можна врятувати ліси, що гинуть, новим способом посадки дерев

Європа втрачає дерева, а з ними і поглинаючу здатність лісів уловлювати парникові гази.

З 2018 року ліси у горах Гарц в Німеччині гинуть через спалах короїда, що знищує дерева. Головна причина цього - послідовні посухи та спека. Як пише The Guardian, це розплата за сучасні методи лісівництва, започаткованими Німеччиною, які покладаються на монокультурні плантації.

Тепер лісівники вимушені експерименти з іншим підходом: навколо вцілілих ялин висаджують бук, ялиці та платани, щоб забезпечити більшу біорізноманітність лісу. Вони сподіваються, що посадка суміші видів зробить ландшафт, що повертається, більш стійким.

Міжнародні дослідження показали, що біорізноманіття може допомогти захистити ліси від посухи: дослідження 2018 року, опубліковане в журналі Nature, показало, що різноманітність дерев є найкращим захистом від вимирання дерев від посухи, а дослідження, опубліковане в PNAS минулого року, показало, що видове багатство захищає ріст дерев протягом тривалих сезонів посухи. Монокультури набагато вразливіші – не лише до посухи, але й до спалахів хвороб, короїдів та лісових пожеж, які знищують світові поглиначі вуглецю.

Вплив глобального потепління

Висихання лісів стає дедалі поширенішим явищем у Європі через потепління клімату. Під час піку спалаху короїда з 2018 по 2021 рік Німеччина втратила півмільйона гектарів лісу – майже 5% від загальної площі країни.

Чеська Республіка втратила ще більше у відносному вираженні, а Норвегія, Швеція, Франція та Фінляндія переживають зміни, оскільки екосистеми Європи напружуються через посилення спеки та посухи. Нове дослідження з Великої Британії показує, що стародавні ліси дедалі більше намагаються відновитися. Лісники в Греції повідомляють про величезне виснаження ялин країни, а торфовища по всій Європі висихають.

Наслідки починають проявлятися в офіційній статистиці. У липні вчені опублікували значний перегляд у бік зменшення кількості вуглецю, що поглинається землею в ЄС, що зумовлено ослабленням поглинача вуглецю лісами. З 2010 року кількість, що поглинається землею, зменшилася на третину і продовжує знижуватися.

Дані, опубліковані в Німеччині в 2024 році, показують значний сплеск викидів між 2017 і 2022 роками через спалах короїда та посуху, що відображає дані інших держав-членів. Швидкість падіння кількості вуглецю, що поглинається лісами Європи, була неочікуваною, кажуть експерти.

Поглинання парникових газів чи зменшення викидів

Ліси, океани та інші природні поглиначі вуглецю вже поглинають близько половини викидів людини, і будь-яке збільшення може допомогти. Але багато хто стверджує, що це слід відокремити, оскільки це дозволяє урядам вважати, що природа може замінити декарбонізацію.

"Відбувається так, що країни використовують свої вуглецеві поглиначі – або припущення щодо своїх вуглецевих поглиначів – як компенсацію повільнішому поступовому відмовленню від джерел чорного вуглецю, таких як нафта, вугілля та газ. Це дуже небезпечно, тому що означає, що країни можуть використовувати свої вуглецеві поглиначі з лісів, щоб стверджувати, що вони мають нульові викиди, не відмовляючись повністю від викопного палива", – каже Йохан Рокстрем, директор Потсдамського інституту досліджень впливу клімату.

Такі країни, як Фінляндія, вже стали прикладами ризиків такого підходу. Ця скандинавська країна прагне досягти своєї вуглецевої нейтральності лише через десятиліття, у 2035 році, використовуючи величезні ліси та торфовища, що покривають 70% території країни, для поглинання вуглецю з атмосфери. Але з 2010 року кількість вуглецю, що поглинається ними, різко скоротилася , і її ліси та торфовища стали невеликим чистим фактором глобального потепління за останні роки.

Як рослини адаптуються до змін клімату

Як писав УНІАН, мільйони років тому через різке підвищення температури рослини втратили здатність до поглинання вуглецю. Сьогодні, через стрімкі кліматичні зміни, подібне може повторитися. Вчені кажуть, що здатність рослин адаптуватися до нового клімату має вирішальне значення для збереження їхньої ролі в поглинанні вуглецю.

