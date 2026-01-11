Після захоплення Мадуро Африка згуртувалася і кинула виклик Трампу, - Politico

Відкритість і єдність Африки щодо Мадуро різко контрастують з більш розрізненою реакцією Латинської Америки, а також з ухильними відповідями Європи.

Після операції США із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро світові лідери відреагували по-різному, але, як не дивно, один континент виділився своєю готовністю згуртуватися і кинути виклик політиці Дональда Трампа – і це Африка.

Як пише Politico, захоплення Мадуро було широко засуджено як африканськими урядами, так і регіональними організаціями континенту. І Африканський союз, загальноконтинентальна організація, що включає 54 визнаних держави, і Економічне співтовариство західноафриканських держав, що складається з 15 членів, також категорично засудили політику Трампа.

"Відкритість і єдність Африки щодо Мадуро різко контрастують з більш розрізненою реакцією Латинської Америки, а також з ухильними відповідями Європи, яка більше зосереджена на прагненні Трампа захопити Гренландію", - пише видання.

Чому африканські лідери не пішли за європейською риторикою?

Частково тому, що їм нічого втрачати, зазначає Politico. Європа все ще сподівається вплинути на Трампа, пом'якшити його позицію і уникнути непоправного розриву, припустила Тігісті Амаре з британського аналітичного центру Chatham House.

"Після різкого скорочення фінансування розвитку Африки з боку США, вже здійсненого Трампом, важелі впливу Вашингтона вже не такі сильні, як раніше. І США не надають особливого значення Африці, за винятком [Демократичної Республіки Конго], де існують явні інтереси США щодо критично важливих корисних копалин", - сказала Амаре.

За її словами, з точки зору обсягу торгівлі, ЄС залишається найважливішим регіоном для Африки, за ним слідує Китай, а країни Перської затоки набувають все більшого значення.

При цьому Трамп використовував Африку як мішень для критики, роблячи суперечливі заяви ще з часів свого першого терміну, коли він назвав африканські країни "країнами-смітниками". Вашингтон також бойкотував саміт G20, що проходив у Південній Африці в листопаді, і не запросив країну на нинішній захід, який пройде в США.

Також, за словами Амаре, африканські країни розглядають дії Трампа проти Мадуро "як реальну загрозу міжнародному праву і нормам, що захищають суверенітет малих держав".

"Тут спрацьовує елемент самозбереження, тому що деякі африканські лідери мають схожість з урядом Мадуро", – сказав Оге Онубогу, директор Африканської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Військові навчання в ПАР

У п'ятницю біля берегів Південної Африки розпочалися військові навчання під назвою "Воля до миру 2026", в яких беруть участь країни "БРІКС плюс". У навчаннях візьмуть участь Китай і Росія разом з Південною Африкою.

Крім того, до навчань приєднався ще один несподіваний союзник – Іран. Найбільше іранське військово-морське судно "Макран" було помічено, коли воно входило в затоку Фолс-Бей в провінції Західний Кейп Південної Африки.

