Україна прагне створити зброю для ударів у глибині Росії: WSJ про ракету Flamingo

Україна намагається створити власні ракети, здатні вражати цілі в глибині російської території. Успішна реалізація цього завдання зменшить залежність від західних постачальників найпотужнішого озброєння. Видання The Wall Street Journal побувало на одному з секретних об'єктів компанії Fire Point - виробника крилатих ракет "Фламінго".

Великий паливний бак ракети "Фламінго" дозволяє їй пролетіти більше 1800 миль, згідно з даними Fire Point. Це набагато більше, ніж дальність дії існуючого арсеналу ракет західного виробництва в Україні. Дальність дії "Фламінго" порівнянна з російськими ракетами "Калібр" і Х-101.

Водночас, хоча експерти в галузі оборони кажуть, що ракета "Фламінго" є перспективною для української армії, вони стверджують, що ракета ще не довела свою здатність досягати заявлених дальностей. Вони вважають, що розмір і вага ракети уповільнюють її та полегшують виявлення і перехоплення.

Компанія Fire Point заявила, що з моменту розробки було здійснено менше 100 запусків, але вона вчиться на кожному з них і постійно вдосконалює конструкцію ракети.

Обмежений бюджет

Оскільки "Фламінго" розроблялася з обмеженим бюджетом, їй не вистачає багатьох складних елементів малопомітності або комплексних систем візуального наведення, встановлених на західних ракетах.

Компанія була змушена скорочувати витрати скрізь, де це було можливо. Інженери Fire Point тестували різні контролери польоту при створенні ракети, аж до моделей вартістю 500 000 доларів, але зупинилися на версії з відкритим вихідним кодом, яка вільно доступна в інтернеті. Реактивні двигуни взяті зі старих радянських літаків.

Важлива мішень для РФ

Темпи розширення зробили компанію мішенню для Росії, яка двічі завдавала ударів по її об'єктах. Для забезпечення безперервності операцій у разі нападу у заводів компанії є як мінімум одна точна копія з таким же обладнанням, яка знаходиться в режимі очікування на випадок, якщо ключова ланка виробничого ланцюжка буде знищена.

Компанія не розкриває обсяги виробництва, але заявляє про плани збільшити виробничу потужність до семи ракет Flamingo на день. Кожна ракета виготовляється на замовлення для збройних сил України, сказала технічний директор компанії Ірина Терех, і запускається протягом двох днів після завершення виробництва.

При цьому компанія Fire Point прагне використовувати всі наявні в Україні знання. Терех ретельно вивчає посібники зі створення радянських ракет. Один з консультантів Fire Point – 92-річний чоловік, який брав участь у радянській ракетній програмі.

Ключова перевага

Хоча розробка "Фламінго" все ще триває, Фабіан Хоффманн, експерт з ядерної зброї та ракетних технологій з Університету Осло, зазначив, що поява в Україні власної оборонної промисловості, здатної виробляти далекобійну зброю, вже є важливим досягненням.

"Вони не можуть гарантувати влучання, але вони можуть гарантувати наявність загрози цим цілям, і ця загроза сама по собі завдає шкоди противнику", – сказав він. Потужна далекобійна ракета, яку важко перехопити, зменшить ключову перевагу Росії у війні: її велику територію.

Українська зброя – новини

Раніше Fire Point повідомила, що налагодила серійне виробництво понад 200 далекобійних ударних дронів щодня, значно скоротивши залежність від імпорту і локалізувавши майже весь цикл виготовлення ключових компонентів.

За її словами, компанії вдалося виробляти понад 97,5% деталей двигуна всередині підприємства - 80 з 82 компонентів виготовляються локально. Fire Point освоїла повний цикл виробництва: від лиття і механічної обробки до фінальної збірки.

