Жителі РФ масово отруїлися алкогольним напоєм. Статистика смертей через вживання сидру продовжує збільшуватися.

У Російській Федерації триває "мор" через алкогольний напій "Містер сидр", яким днями масово отруїлися росіяни у різних регіонах.

Зазначимо, що станом на 5 травня повідомлялося про 16 загиблих громадян РФ в Ульяновській області. На даний момент статистика в регіоні, як і по всій Росії, значно збільшилася. За даними російського "РБК", після вживання "Містера сидру" померли 28 осіб.

В Ульяновській області летальний результат фіксується щодо 18 росіян. Всього в області про отруєння повідомила 51 людина.

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Ще двоє людей померли через напій в Нижегородській області. Також жертвою алкоголю стала одна людина в Удмуртії, повідомила віце-прем'єр Ельфіра Пінчук.

Також регіональний МОЗ підтвердив сім загиблих в Самарській області.

Як констатували у МВС Ульяновської області, за підсумками перевірок в напої "Містер сидр" знайшли домішки метанолу і етилбутирату.

Напій "Містер Сідр" виробляється на території РФ підприємством "Анді". Його власником є бізнесмен Гусейнов Анар Афат Огли. Управляє підприємством Рафік Ріфкатович Мударисов.

Стосовно останнього порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинили необережність смерть двох або більше осіб). Він перебуває під слідством та затриманий.

У Росії епопея з отруєнням "містером сидром"

Нагадаємо, що в Російській Федерації на початку червня люди масово отруїлися алкогольним напоєм "Містер сидр". Повідомлялося, що багато хто купив напій в мережі "територія пива".

Сидр в магазини поставляв бізнесмен з Красноглинського району Самарської області. Тоді місцеві ЗМІ писали, що в Ульяновській області фіксується 22 випадки отруєння. Перші скарги на отруєння стали надійти в проміжку між 3 і 5 червня.

Пізніше місцевий губернатор Олексій російських оновив статистику і вказав, що в регіоні від отруєння кількість померлих досягає 16 осіб.

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