У крові отруєних виявили чистий етанол.

В результаті отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області (РФ) загинула 21 людина, ще 28 людей постраждали.

Про це повідомляє ТАСС.

"Всього 49 (постраждали), з них 21 летальний результат", - розповіли агентству в регіональному МОЗ.

Вперше стало відомо про отруєння жителів Оренбурзької області сурогатним алкоголем в ніч з 6 на 7 жовтня. Тоді ж повідомлялося про 18 загиблих і 18 госпіталізованих.

У крові отруєних виявили чистий етанол. У деяких випадках виявлена його концентрація в організмі в три-п'ять разів вище смертельної дози.

В області розгорнули медичний штаб.

Поліцейські і слідчі виявили склад і пункт виробництва, звідки алкоголь потрапив до постраждалих. В ході обшуку вилучили 1 279 пляшок зі спиртовмісної продукцією.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пенсіонери в російському Новосибірську влаштували бійку через прострочені продукти. Інцидент стався біля сміттєвого бака місцевого супермаркету. Серед пенсіонерів були і молоді люди, і люди без певного місця проживання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Тамара Отовська