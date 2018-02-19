Як залишитися "вічно молодим": вчені знайшли новий спосіб боротьби зі старінням

Португальські дослідники назвали ще один спосіб боротьби зі старінням. Вчені вважають, що отримані ними висновки допоможуть виробити терапевтичні методи, які зможуть уповільнити старіння людського організму.

Концепція португальських вчених базується на запобіганні виникнення аномальної кількості хромосом у клітинах. Для цього запропонували регулювати рівень білка Forkhead box M1, що регулює їхній розподіл.

У міру старіння в організмі зростає кількість клітин, що мають яскраво виражену анеуплоїдію — зміну кількості хромосом. Експерименти над лабораторними мишами показали, що якщо у них порушити механізм, який відповідає за мітоз (непрямий поділ клітини), тварини будуть схильні до передчасного старіння. Варто зазначити, що в ході мітозу хромосоми отримують місце між двома новими ядрами, передає Naked Science.

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Після описаного етапу дослідники провели аналіз маркерів старіння у клітин фібробластів, які були виділені у європейців чоловічої статі різного віку. Результати показали, що на старіння організму безпосереднім чином впливає придушення транскрипційного фактора Forkhead box M1 (FoxM1). Він відповідальний за регулювання активності генів, які контролюють поділ клітин.

За рахунок збільшення рівня білка Forkhead box M1 у клітинах, які взяли у літніх людей та тих, що страждають від прогерії, вдалося значною мірою запобігти анеуплоїдії. Вчені вважають, що отримані ними висновки допоможуть виробити терапевтичні методи, які зможуть уповільнити старіння людського організму.

Раніше нове дослідження на тему старіння підтвердило тезу, що люди будуть жити довше, а хворіти частіше.