Google почав приховувати посилання на піратські ресурси

Внаслідок таких дій, лише за останній тиждень трафік з Google у піратів знизився більше ніж у 2 рази, повідомляє imena.ua.

Приблизно так само впав трафік у The Pirate Bay.

Однак в адміністрації найбільшого у світі трекера сподіваються, що незважаючи на нову політику Google, зросте кількість прямих заходів користувачів.

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Схожі проблеми виникли і в ресурсів для «стримінгового» перегляду піратського відео. Наприклад, сайт Free TV оголосив про зниження пошукового трафіку на 96%.

Крім зниження позиції піратського сайту у пошуковій видачі, корпорація Google збирає звернення від правовласників, видаляючи посилання на піратські матеріали з пошуку. За останній рік Google отримала понад 224 млн таких звернень.

Раніше повідомлялося про арешт одного із засновників торент-трекера Pirate Bay.