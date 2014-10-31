Вчені встановили, що найдовше з усіх емоцій людина відчуває сум

Сум триває в 240 разів довше, ніж інші 27 емоцій, які досліджували вчені, повідомляє espreso.tv з посиланням The Daily Mail. Аби перевірити тривалість та силу емоцій, вчені з бельгійського університету попросили 233 студентів згадати нещодавні емоційні епізоди та повідомити про їхню тривалість. Також учасники опитування мали повідомити, як вони пораються зі своїми емоціями.

З 27 емоцій, як відповіли студенти, смуток тривав найдовше, у той час як сором, здивування, відраза, нудьга, роздратування та почуття полегшення минали найшвидше.

У середньому для позбавлення від суму потребується 120 годин, але всього 30 хвилин, аби пережити відразу або сором.

Ненависть триває в середньому 60 годин, а радість – 35 годин.

До низки короткотривалих емоцій зараховують і нудьгу. Вчені зазначають, що навіть якщо через неї здається, що час минає повільно, нудьга не триває довго.

Дослідження також виявило, що емоції, які тривають недовго, викликані подіями, що мають відносно невелике значення для людини.

Тривалість емоцій, за результатами опитування:

Сум – 120 годин

Ненависть – 60 годин

Радість – 35 годин

Відчай, надія, тривога, розчарування та гармонія – 24 години

Ревність – 15 годин

Полегшення – 8 годин

Ентузіазм – 6 годин

Захоплення та вдячність – 5 годин

Релаксація – 4,3 години

Почуття провини – 3,5 години

Стрес – 3 години

Гордість: 2,6 години

Зворушливість – 2,5 години

Гнів, нудьга та здивування – 2 години

Роздратування – 1,3 години

Співчуття – 1,3 години

Приниження – 0,8 години

Страх – 0,7 години

Ганьба, відраза – 0,5 години.