В Apple закликали зробити більш жорсткими правила конфіденційності через витік даних в Facebook

Там вважають, що потрібні «добре продумані правила, які б перешкоджали застосуванню її новими способами без згоди користувачів.

Головний виконавчий директор Apple Inc. Тім Кук вважає, що необхідно зробити більш жорсткими правила конфіденційності, щоб запобігти зловживанню особистою інформацією.

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Про це він заявив на форумі в Пекіні, коментуючи витік даних користувачів Facebook. Кук вважає, що потрібні добре продумані правила, які б перешкоджали об'єднанню інформації та застосуванню її новими способами без згоди користувачів.

«Кожен має змогу дізнатися, що ви переглядали протягом декількох років, хто знаходиться в списку ваших контактів, хто є в їхніх контактах, що вам подобається і не подобається, і інші інтимні подробиці вашого життя, – з моєї точки зору, такої можливості не повинно бути», – наводить Bloomberg слова Кука.

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо Facebook почався після того, як стало відомо, що британська компанія Cambridge Analytica зібрала дані 50 млн користувачів соціальної мережі для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців.

Facebook підтвердив інформацію, пояснивши, що особисті дані користувачів компанії Cambridge Analytica в 2015 році передав професор психологіїКембриджського університету Олександр Коган за допомогою програми, створеної ним на платформі соціальної мережі. У тому ж році Facebook заблокував програму і зажадав від компанії видалити дані, однак кілька днів тому соцмережа дізналася, що інформація не була видалена повністю.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.