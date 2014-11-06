Українці отримали змогу купувати фільми в Google Play
03:30, 06 листопада 2014Наука та IT
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З 5 листопада українські користувачі Google Play матимуть змогу купувати та брати напрокат фільми сервісу у стандартній HD-якості.
REUTERS
Українському користувачеві також буде доступна низка фільмів з українськими субтитрами, включаючи такі хіти світового кіно, як "300 спартанців: Розквіт імперії", "Початок", "Гаррі Поттер і Дари Смерті" і багато інших, повідомляє ТВі.
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Ціни починаються від 12 гривень, якщо ви берете напрокат фільм у стандартній якості, і від 42 гривень, якщо ви хочете купити фільм.
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