"Розумне місто": журналісти проінспектували технології, які полегшують життя іспанцям (відео)

Впровадження нових систем, заснованих на високих технологіях, дозволило створити 47 тисяч робочих місць, отримати дохід у 36,5 млн євро і заощадити 42,5 млн євро на витраті води.

Барселона опинилася в трійці світових лідерів з впровадження концепції «розумного міста», яка гарантує якість життя його мешканців.

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Столиця Каталонії була особливо відзначена за залученість влади e трансформацію міста, а також готовність городян до просування змін. Впровадження нових систем, заснованих на високих технологіях, дозволило створити 47 тисяч робочих місць, отримати дохід у 36,5 млн євро і заощадити 42,5 млн євро на витраті води.

Журналісти проінспектували технології, які полегшують життя іспанцям.