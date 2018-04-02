"Розумне місто": журналісти проінспектували технології, які полегшують життя іспанцям (відео)
11:04, 02 квітня 2018Наука та IT
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Впровадження нових систем, заснованих на високих технологіях, дозволило створити 47 тисяч робочих місць, отримати дохід у 36,5 млн євро і заощадити 42,5 млн євро на витраті води.
"Розумне місто" Барселона входить в десятку найуспішніших систем у світі / УНІАН
Барселона опинилася в трійці світових лідерів з впровадження концепції «розумного міста», яка гарантує якість життя його мешканців.
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Столиця Каталонії була особливо відзначена за залученість влади e трансформацію міста, а також готовність городян до просування змін. Впровадження нових систем, заснованих на високих технологіях, дозволило створити 47 тисяч робочих місць, отримати дохід у 36,5 млн євро і заощадити 42,5 млн євро на витраті води.
Журналісти проінспектували технології, які полегшують життя іспанцям.
Система "розумного міста" поповнює бюджет Барселони на десятки мільйонів євро
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