NASA профінансує розробку новітніх дронів для дослідження космосу

Серед концепцій, які зацікавили NASA – «боти-трансформери» та біоботи для підтримки астронавтів.

Американське космічне агентство NASA профінансує 25 інноваційних проектів, спрямованих на розробку технологій, здатних допомогти у дослідженнях космосу людьми або роботами.

Як повідомляє видання Engadget, деякі проекти відрізняються особливою винахідливістю. Концепт Shapeshifter, наприклад, передбачає використання безлічі ботів, які можуть поєднуватись у різні форми задля дослідження поверхні Титану – супутника Сатурну. Подібний «трансформер», в залежності від навколишнього середовища, зможе набувати форми літака, кулі або торпеди.

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Ще одна пропозиція – так званий Біобот, покликаний полегшити життя астронавтам. Передбачається, що система життєзабезпечення та припаси астронавта будуть перенесені у окрему роботизовану платформу, яка буде пов’язана зі скафандром за принципом пуповини.

Система, як передбачається, дуже сильно подовжить можливий строк перебування астронавтів за межами бази.

Серед інших проектів - Marsbee («рій» літаючих ботів, які можуть супроводжувати марсоходи), SPARROW (робот для дослідження океанів на паровій тязі) та PROCSIMA (променева система для міжзоряних місій)

Повідомляється, що попередні інвестиції складуть 125 тисяч доларів впродовж 9 місяців. На цьому етапі має стати зрозуміло, чи придатні концепти до практичного втілення. Якщо проект життєздатний, його команда може перейти до другої фази і продовжити свої розробки.

Нагадаємо, 10 березня співробітники космічного агентства NASA в Лабораторії реактивного руху протестували нового робота, якому дали назву InSight («Інтуіція»). Цей механічний агрегат схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті.