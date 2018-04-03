На 30% більше продуктивності: Intel представила 6-ядерний процесор Core i9 для ноутбуків

Він може розвивати швидкість до 4,8 ГГц з турбонаддувом і є першим мобільним процесором Intel, який пропонує шість ядер і 12 потоків.

Компанія Intel представила 3 ​​квітня на прес-заході в Пекіні перший в історії процесор Core i9 для ноутбуків.

За словами представників компанії, це "найкращий ігровий процесор для ноутбуків з коли-небудь створених Intel", пише "Новое время".

Сьогодні найсучасніша модель - Intel Core i9-8950HK - може розвивати швидкість до 4,8 ГГц з турбонаддувом і є першим мобільним процесором Intel, який пропонує шість ядер і 12 потоків. Intel заявляє, що це призводить до загального прискорення на 29% в порівнянні з попередніми процесорами Intel сьомого покоління, з поліпшенням на 41% для ігор і до 59% для редагування відео 4K.

Читайте такожПроцесор Intel сьомого покоління та 15,6-дюймовий Full HD-дисплей: Xiaomi представила свій перший ігровий ноутбук

Мобільні і десктопні чіпи Core i9 працюють з технологією Intel Optane, яка дозволяє прискорити роботу жорсткого диска (HDD) за допомогою спеціального модуля пам'яті. Наприклад, з Intel Optane виробник обіцяє до 5 разів швидше запускати браузер або до 67% збільшити швидкість завантаження ігор.

Нові мобільні процесори Intel Core восьмого покоління також отримали нові чіпсети серії Intel 300 з інтегрованим гігабітним Wi-Fi.

Першим ноутбуком на базі Core i9-8950HK став MSI GT75 Titan. Крім цього, у нього може бути дві відеокарти GTX 1070 SLI або одна GTX 1080, до 64 ГБ оперативної пам'яті і 17,3-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple Inc. планує використовувати свої власні чіпи на комп'ютерах Mac, починаючи з 2020 року, замінюючи процесори Intel Corp. Відмова Apple від чіпів Intel стане ударом для останньої. Apple використовує чіпи Intel в своїх комп'ютерах з 2005 року.