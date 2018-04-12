На паризькому аукціоні продали два стародавніх скелети динозаврів майже за 3 мільйони євро
11:31, 12 квітня 2018Наука та IT
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Стародавні скелети були предствлені на аукціоні у якості елемента інтер'єру.
Ілюстрація / REUTERS
На аукціоні в Парижі продали два скелети стародавніх динозаврів за 1,4 мільйони євро за кожен. Обидва експонати були куплені однією людиною.
Як повідомляє ТСН, один із скелетів належить 12-метровому травоїдному динозавру диплодоку. Другий - хижакові аллозавру довжиною 3,8 метра. Обидва динозаври жили в кінці Юрського періоду, близько 150 мільйонів років тому.
Стародавні скелети були предствлені на аукціоні в якості елемента інтер'єру.
На паризькому аукціоні продали два скелети стародавніх динозаврів
Як повідомляв УНІАН, сліди одного з найбільших у світі динозаврів знайшли в Шотландії. Вони належать зауроподам - тваринам, які важили 10 тонн і були заввишки 15 метрів.
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