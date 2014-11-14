У Японії розробили "прозорий" автомобіль

Японські вчені розробили "прозорий" автомобіль, аби зменшити кількість дорожніх пригод.

Із камер, які встановлені ззовні на автівці, зображення проектується на сидіння та внутрішню оббивку машини, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Завдяки цьому створюється своєрідний ефект прозорості. Камери встановлені з усіх боків, тож так званих "сліпих зон" для водіїв більше немає.

Проект ще в стадії розробки, але автомобілістам він вже сподобався.