У Японії розробили "прозорий" автомобіль

12:09, 14 листопада 2014
Наука та IT
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Із зовнішніх камер зображення проектується на сидіння та внутрішню оббивку авто.

скріншот

Японські вчені розробили "прозорий" автомобіль, аби зменшити кількість дорожніх пригод.

Із камер, які встановлені ззовні на автівці, зображення проектується на сидіння та внутрішню оббивку машини, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Завдяки цьому створюється своєрідний ефект прозорості. Камери встановлені з усіх боків, тож так званих "сліпих зон" для водіїв більше немає.

Проект ще в стадії розробки, але автомобілістам він вже сподобався.

Відео ТСН
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