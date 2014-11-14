У Японії розробили "прозорий" автомобіль
12:09, 14 листопада 2014Наука та IT
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Із зовнішніх камер зображення проектується на сидіння та внутрішню оббивку авто.
У Японії розробили "прозорий" автомобіль / скріншот
Японські вчені розробили "прозорий" автомобіль, аби зменшити кількість дорожніх пригод.
Із камер, які встановлені ззовні на автівці, зображення проектується на сидіння та внутрішню оббивку машини, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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Завдяки цьому створюється своєрідний ефект прозорості. Камери встановлені з усіх боків, тож так званих "сліпих зон" для водіїв більше немає.
Проект ще в стадії розробки, але автомобілістам він вже сподобався.
Відео ТСН
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