Скандал навколо Facebook: компанія Cambridge Analytica втратила клієнтів і закривається

"Діяли етично і законно, але розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників", - заявили у Cambridge Analytica.

Британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка незаконно отримала доступ до даних понад 87 мільйонів користувачів Facebook, припиняє свою роботу. Раніше фірму звинуватили у неналежному використанні даних користувачів соцмережі від імені її клієнтів.

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"Незважаючи на незмінну впевненість компанії у тому, що співробітники Cambridge Analytica діяли етично і законно, розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників. У результаті більше неможливо продовжувати керувати компанією та бізнесом", - йдеться у прес-релізі на сайті Cambridge Analytica, передає Громадське.

Соціальна мережа Facebook відмовилася коментувати закриття Cambridge Analytica.

Як повідомляв УНІАН, скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів користувачів без їхньої згоди. Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

Марк Цукерберг вибачився за скандал з розголошенням даних користувачів Facebook, а також дав пояснення у Конгресі США.

Як повідомляв УНІАН, Facebook запустить сервіс онлайн-знайомств.