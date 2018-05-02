Посунься, Tinder: Facebook запустить сервіс онлайн-знайомств

Заява Цукерберга обвалила акції великих гравців ринку онлайн-знайомств.

Facebook планує вийти на ринок онлайн-знайомств і організувати власну службу для самотніх людей, заявив на конференції для розробників F8 Facebook глава компанії Марк Цукерберг.

Читайте такожТрамп підписав скандальний закон, який «виганяє» з Інтернету повій (відео)

Як передає РБК, Цукерберг навів дані про те, що в Facebook - 200 мільйонів самотніх людей. За його словами, організація служби знайомств буде природним кроком для компанії, яка є майданчиком для спілкування людей в інтернеті. Він також уточнив, що нові можливості призначені для людей, які шукають серйозних відносин і стануть доступні вже найближчим часом.

Як зазначає Reuters, заява Цукерберга обвалила акції великих гравців ринку онлайн-знайомств. Акції компанії Match Group Inc, яка володіє і управляє онлайн сервісами та додатками для знайомств, в тому числі Tinder, впали майже на 23% з $47,2 до $36,7 (дані investing.com). Акції Sparks Networks, власник JDate і ChristianMingle, впали на 7,3%.

Серед анонсованих новинок Facebook Цукерберг назвав також функцію очищення історії відвідувань для Facebook, а також розширені можливості для творців груп.

Як повідомляв УНІАН, раніше датчанка прославилася завдяки інтимним фото з незнайомцями з Tinder.