Допит у віртуальній реальності виявився ефективнішим, ніж у поліцейській дільниці

Психологи встановили, що очевидці крадіжки машини згадали набагато більше деталей, коли їх опитував аватар, а не жива людина - зменшення стресу активізує пам'ять.

Занурення у віртуальне середовище може підвищити точність свідчень, повідомляють психологи в журналі Frontiers in Psychology. Експеримент показав, що очевидці крадіжки машини згадали набагато більше деталей злочину, коли їх опитував аватар дослідника у віртуальній реальності, а не жива людина. Випробовувані відзначили, що їм було легше розмовляти з віртуальним персонажем, і було простіше сказати йому, що вони не знають відповіді на питання.

Як передає N+1, психологи з Вестмінстерського університету провели пілотний експеримент, в якому вивчили вплив віртуального середовища на пам'ять свідків. У ньому взяли участь 38 волонтерів.

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Спочатку вчені показали добровольцям запис крадіжки автомобіля, водій якого відлучився і забув закрити вікно — відео тривало 1 хвилину 45 секунд. Потім дослідники відправили волонтерів додому і попросили прийти в лабораторію через два дні. Після повернення учасники експерименту були поділені на дві групи: одна давала свідчення безпосередньо помічнику психологів (20 волонтерів), а інша — одягала окуляри віртуальної реальності і спілкувалася з аватаром помічника (самі вони теж були представлені аватаром). При цьому свідкам ставили однакову серію питань, що зазвичай використовуються правоохоронними органами Великобританії при розслідуванні злочинів.

Під час першої частини допиту волонтери повинні були розповісти про всі деталі злочину, які пам'ятають. З цим завданням обидві групи впоралися майже однаково добре. Однак у другій частині експерименту, де учасникам ставили конкретні питання, вчені помітили відмінності: група, яка давала свідчення у віртуальній реальності, показала майже на 30% кращий результат. У середньому, люди, занурені у віртуальну середу, згадували близько 37 вірних деталей (наприклад, колір куртки злочинця), в той час як люди, які спілкувалися з помічниками експериментаторів, згадували тільки 30. Крім того, «віртуальна» група повідомляла менше неточної або помилкової інформації про те, чого ніколи не відбувалося.

В опитуванні, який проходив по завершенні експерименту, волонтери, яких допитував віртуальний персонаж, розповіли, що їм легше було спілкуватися з ним і визнавати, що вони не пам'ятають усіх деталей злочину. Крім того, вони були менш впевненими, порівняно з іншою групою, що їхні спогади вірні.

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