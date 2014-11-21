На російському сегменті МКС стався витік хладону - NASA

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний блог NASA.

"Космонавти Самокутяев і Сєрова вжили заходи щодо очищення російського сегмента від хладона системою кондиціонування повітря", - повідомили в космічному агентстві.

У представництві NASA в російському Центрі управління польотами повідомили, що не мають конкретних даних з цієї ситуації, але знають, що зараз російська сторона проводить нараду щодо ціієї події.

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Згідно з публікацією NASA, в атмосферу станції потрапило близько 100 г речовини, що призвело до концентрації газу в 117 мг на кубічний метр. Небезпечним для здоров'я газ стає при концентрації понад 150 мг на кубометр.

Хладон - негорючий газ, який при контакті з полум'ям розкладається з утворенням токсичних продуктів.