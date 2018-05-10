Користувачі по всьому світу скаржаться на збій в Instagram – ЗМІ

17:29, 10 травня 2018
Наука та IT
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REUTERS

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Як повідомляє Daily Mail, користувачі повідомляють про те, що додаток та веб-сайт соцмережі не завантажують фото та не оновлюють інформаційну стрічку.

Понад 1200 користувачів поскаржились на проблеми з Instagram на сайті Downdetector, який відслідковує збої у роботі сервісів мережі.

Проблеми виникли, зокрема, у Великій Британії, США, материковій Європі та в Австралії.

Станом на 17:00 Instagram повністю або частково працює у більшості українських користувачів. 

Раніше команда Instagram додала функцію власних платежів для свого додатку у деяких користувачів. Нова функція дозволяє реєструвати кредитну карту як частину профілю, налаштовувати PIN-код, а потім починати купувати речі, не покидаючи Instagram.

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Теги: #соцмережі