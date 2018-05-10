Користувачі по всьому світу скаржаться на збій в Instagram – ЗМІ
Соцмережа Instagram не працює або працює зі збоєм у значної частини користувачів по всьому світу.
Читайте такожПісля масштабного збою Telegram став найпопулярнішим додатком у магазині Apple
Як повідомляє Daily Mail, користувачі повідомляють про те, що додаток та веб-сайт соцмережі не завантажують фото та не оновлюють інформаційну стрічку.
Понад 1200 користувачів поскаржились на проблеми з Instagram на сайті Downdetector, який відслідковує збої у роботі сервісів мережі.
Проблеми виникли, зокрема, у Великій Британії, США, материковій Європі та в Австралії.
Станом на 17:00 Instagram повністю або частково працює у більшості українських користувачів.
Раніше команда Instagram додала функцію власних платежів для свого додатку у деяких користувачів. Нова функція дозволяє реєструвати кредитну карту як частину профілю, налаштовувати PIN-код, а потім починати купувати речі, не покидаючи Instagram.