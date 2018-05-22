Нова система Magic Carpet спростить посадку винищувачів США на палубу авіаносця

У США ведеться розробка систем, які дозволять значно спростити захід літаків на посадку на палубу авіаносця.

Американські палубні літаки з осені 2019 року почнуть отримувати модернізовану систему автоматичних зближення і заходу на посадку на авіаносець Magic Carpet ("Килим-літак").

Як пише N+1 із посиланням на Aviation Week, покращена система забезпечує автоматичне ведення на посадку літаків із ушкодженнями планера або відмовою датчиків, а також у складних метеорологічних умовах, включаючи сильні хвилі на морі й погану видимість. При цьому від льотчика потрібно мінімальне втручання в керування літаком.

Система Magic Carpet являє собою програмне забезпечення, розроблене спеціально для палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet, F-35B/C Lightning II, а також літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler. Ця програма дозволяє дещо автоматизувати керування літаком при заході на посадку, нівелюючи перехресні зв'язки в управлінні.

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В даний час при посадці F/A-18E/F на палубу рухомого авіаносця льотчику необхідно стежити і приводити у відповідність із посадочними умовами кут атаки, тангаж і крен. Зміна одного з параметрів неминуче веде до зміни двох інших.

При використанні системи, льотчику, у разі необхідності змінити тангаж, достатньо лише потягнути на себе або відхилити вперед рукоятку управління, не відволікаючись на необхідність коригування інших параметрів заходження на посадку. При цьому програмне забезпечення може самостійно витримувати глісаду (траєкторію польоту - ред.), так що від льотчика практично не потрібно додаткових коригувань. Військові випробування Magic Carpet проводилися в 2015 році, а з 2016 року ця система встановлюється на палубні літаки ВМС США.

Поточна версія системи автоматичного зближення і заходження на посадку на авіаносець вимикається у випадку, якщо літак отримав якісь пошкодження аеродинамічних поверхонь або частина його бортового радіоелектронного обладнання перестала функціонувати. Крім того, система здатна працювати тільки в хороших погодних умовах із мінімальними хвилями на морія. У простих умовах Magic Carpet дозволяє робити практично повністю автоматичну посадку літака на палубу авіаносця.

В цілому Magic Carpet при веденні палубного винищувача на посадку в автоматичному режимі практично постійно проводить коригування положення механізації крила й хвостового оперення, безперервно оптимізуючи зниження і швидкість, і максимально витримуючи задану глісаду. Випробування системи, проведені розробниками та фахівцями ВМС США показали, що різниця в точках дотику палуби авіаносця при посадці під управлінням Magic Carpet зменшилася майже на 50% у порівнянні з повністю ручними посадками літаків.

Випробування модернізованого "Килима-літака" проводяться спеціалістами ВМС США в даний час. Остаточне рішення про встановлення системи на бойові літаки буде прийматися за підсумками цих випробувань. Як очікується, така ж система буде встановлена на перспективні палубні безпілотні літальні апарати - заправники MQ-25 Stingray, розробка яких ведеться наразі американськими компаніями Lockheed Martin, Boeing і General Atomics.

Між тим, в інтересах ВМС США ведеться розробка ще однієї системи, яка дозволить значно спростити захід літаків на посадку на палубу авіаносця. Ця система отримала назву JPALS. Вона включає в себе підсистеми GPS, навігації та обміну інформацією з літаками, що заходять на посадку. За попередньою оцінкою, використання нового обладнання на авіаносцях дозволить відмовитися від радарів, необхідних для контролю повітряної обстановки.